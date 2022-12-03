Каждая секунда – это человеческая жизнь: спасатели о ракетной атаке на Киев 23 ноября

Декабрь, 03 в 17:35

Во время последней массовой ракетной атаки на Киев погибли 3 человека, еще 11 были ранены. Большинство пострадавших и все погибшие были при попадании в районе Выдубичей.

Тогда на место трагедии спасатели выехали буквально за считанные минуты, потому что были заранее одеты и готовы. Говорят, радиус повреждений был до 300 метров.

Факты ICTV пообщались со спасателями, принявшими этот вызов.

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— 23 ноября мы находились на боевом дежурстве в части. Услышали взрывы и понимали, что будет вызов. Не ждали, начали собираться, одеваться, чтобы быть готовыми. Небольшое расстояние было. Пооткрывало двери, – рассказывает руководитель подразделения пожарно-спасательной части в Киеве Сергей Лязгин.

Спасатели сразу выехали на вызов.

— Слышно было три взрыва, зрительно было три столба дыма. По дороге на вызов мы обнаружили еще один прилет. Там был сильный пожар, были и пострадавшие, мною было принято решение оставить на том месте одно отделение во главе с командиром и следовать дальше, — рассказывает спасатель.

На месте, где бушевал пожар, оставили командира Анатолия Хахуду с отделением. Говорит, был сплошной дым, пожар, картина, как в фильмах ужасов, как армагеддон. Было сразу тяжело понять, где раненые. Обошли радиус в 300 метров, чтобы обнаружить всех.

— Обошли автомобили — погибших нет. Дальше всех пострадавших вытаскивали, погибших вытаскивали. Потом начали тушить пожар. У нас такое правило – в первую очередь люди. Затем – тушение пожара, — рассказывает командир отделения Анатолий Акуда.

Оказалось, что в автомобилях, которые горели на проезжей части, не было людей. Осколками побило 26 машин.

— На проезжей части горели четыре автомобиля, я сразу побежал посмотрел – нет людей в автомобилях. Побитых машин осколками много было, – рассказывает спасатель.

Обнаружили троих погибших. В их числе 17-летняя девушка. Также было 8 раненых. Один из пострадавших получил осколочные раны — его отбросило на несколько сот метров взрывной волной. Не хватало скорых и пожарной помощи. Связь в тот день фактически была невозможна, по рации тоже было тяжело пробиться на соответствующий канал, поскольку было много вызовов. Но все же Анатолий звонком на 101 вызвал помощь.

Были те, кому просто повезло. В двухэтажном здании с магазинами, полностью разрушенном ракетой, чудом никто не погиб.

– Был продавец, но он вышел прямо перед взрывом. В другом магазине нашли продавщицу. Она была в шоке. Мы ее вытащили, травм у нее не было. Повезло, можно сказать, – говорит Анатолий.

Когда приехали взрывотехники, обнаружили обломки ракет. Подтвердили, что она российская и 2021 года выпуска, то есть совсем новая. С 24 февраля это уже не первый выезд на последствия ракетных ударов для этой части, однако первый, на котором были погибшие.

— Мозг отказывается воспринимать это как реальность, в первую очередь смотришь, как на картинку, телевизор и выполняешь свою работу. Работа, работа, работа, – говорит Лязгин.

Сергей уже 16 лет на службе, Анатолий – 22. Мужчины не представляют жизни без этой работы.

– Все работы тяжелые, я выбрал такую. Буду до пенсии работать, а, может, и дальше. В этой профессии нет случайных людей, – говорит Анатолий. – Мы тоже люди. Скажу честно, нам тоже немножко жутко и страшно, но это наша работа, мы ее выполняли, выполняем и будем выполнять, – добавляет Лязгин.

Он говорит, что сейчас все спасатели максимально готовы. Потому что такое время. Потому что война.

По его словам, если “обстановка накаляется”, спасатели сразу одеваются и не ждут звонка, ведь “каждая секунда — это человеческая жизнь”.