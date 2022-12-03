Декабрь, 03 в 12:32

Днем 3 декабря в центре Днепра вспыхнул пожар.

Очевидцы сообщают, что на место уже прибыли спасатели.

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По предварительной информации от спасателей, в одном из заброшенных складов загорелся мусор.

Официальных комментариев от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пока не поступало.

Напомним, что вчера жителей Днепра напугал густой черный дым, поднимавшийся в небо.

Мэр Днепра Борис Филатов поспешил успокоить людей, что причиной дыма послужил не взрыв, а охлаждение кокса местными металлургами.