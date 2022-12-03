Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Херсоне сообщают о новых взрывах

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
В Херсоне сообщают о новых взрывах

В Херсоне сообщают о новых взрывах в субботу, 3 декабря. Воздушная тревога в тот момент не была объявлена. Информация уточняется.

Новость дополняется…

В ночь на 3 декабря российские захватчики обстреляли Херсон. Оккупанты открыли огонь по областному центру за несколько минут до полуночи.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 283-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка