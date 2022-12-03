Декабрь, 03 в 13:20

В Херсоне сообщают о новых взрывах в субботу, 3 декабря. Воздушная тревога в тот момент не была объявлена. Информация уточняется.

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В ночь на 3 декабря российские захватчики обстреляли Херсон. Оккупанты открыли огонь по областному центру за несколько минут до полуночи.

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