Декабрь, 05 в 15:49

В Укрэнерго сообщили, что есть попадание по объектам энергетической инфраструктуры во время восьмой массированной ракетной атаки РФ 5 декабря.

Именно с этим связаны аварийные отключения света в некоторых областях, объяснили энергетики.

– Воздушная тревога продолжается. Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света, – говорят в Укрэнерго.

В настоящее время диспетчеры компании пытаются удержать баланс в энергосистеме.

Сейчас смотрят

Ранее стало известно о перебоях с электроснабжением в некоторых областях во время ракетной атаки РФ.

В частности, в Одессе исчез не только свет, но и вода, остановился электротранспорт.

В Николаеве оперативно отключили все десять очередей графика стабилизационных отключений из-за угрозы ракетного обстрела.

Без света также часть Кривого Рога, а в Сумской области применены экстренные аварийные отключения электроэнергии.