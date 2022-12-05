Восьмая массированная ракетная атака РФ: есть попадания по энергетическим объектам
В Укрэнерго сообщили, что есть попадание по объектам энергетической инфраструктуры во время восьмой массированной ракетной атаки РФ 5 декабря.
Именно с этим связаны аварийные отключения света в некоторых областях, объяснили энергетики.
– Воздушная тревога продолжается. Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света, – говорят в Укрэнерго.
В настоящее время диспетчеры компании пытаются удержать баланс в энергосистеме.
Ранее стало известно о перебоях с электроснабжением в некоторых областях во время ракетной атаки РФ.
В частности, в Одессе исчез не только свет, но и вода, остановился электротранспорт.
В Николаеве оперативно отключили все десять очередей графика стабилизационных отключений из-за угрозы ракетного обстрела.
Без света также часть Кривого Рога, а в Сумской области применены экстренные аварийные отключения электроэнергии.