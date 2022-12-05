Остановили авто с людьми и угрожали расстрелом в Изюме: подозревают троих военных РФ

Декабрь, 05 в 17:52

В Украине подозревают троих российских военных, которые во время оккупации Изюма остановили автомобиль с двумя людьми и начали угрожать расстрелом. Они требовали у них деньги и утверждали, что начнут стрелять на поражение в случае отказа.

По данным Офиса генерального прокурора, в мае военные РФ остановили автомобиль с людьми и дважды выстрелили из автомата Калашникова вблизи передних колес машины. Оккупанты забрали у мужчин деньги и ушли.

Следователи установили, что это были три военных 39 отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады 68 армейского корпуса Восточного военного округа Российской Федерации. Их опознали пострадавшие гражданские.

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Прокуратура заочно сообщила им о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 12 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.