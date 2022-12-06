Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Контролировали бюджет Одессы: сообщили о подозрении бизнесмену, экс-нардепу и их соучастнику

Юля Захарченко, редактор ленты
Контролировали бюджет Одессы: сообщили о подозрении бизнесмену, экс-нардепу и их соучастнику
Фото: НАБУ

В Одессе сообщили о подозрении бизнесмену, бывшему народному депутату и их соучастнику за участие в коррупционных схемах по коммунальной собственности города и местному бюджету.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, с осени 2021 года трое участников преступной организации контролировали практически все вопросы экономической жизни Одессы.

В частности, взаимодействие с застройщиками, закупку за деньги бюджета, деятельность коммунальных предприятий и другие сферы взаимодействия власти с бизнесом. В НАБУ отмечают, что они установили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета для непрерывной реализации преступных планов.

Сейчас смотрят

В СМИ утверждают, что среди фигурантов дела — одесский бизнесмен, бывший депутат горсовета, мажоритарный владелец табачного гиганта Tedis Ukraine, бенефициар группы Vertex United Борис Кауфман. Следствие устанавливает других участников организации и подтверждение коррупционной деятельности.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Читайте
Оправдывал захват Крыма: митрополиту УПЦ (МП) сообщили о подозрении

Источник: НАБУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка