Контролировали бюджет Одессы: сообщили о подозрении бизнесмену, экс-нардепу и их соучастнику

Декабрь, 06 в 17:31

В Одессе сообщили о подозрении бизнесмену, бывшему народному депутату и их соучастнику за участие в коррупционных схемах по коммунальной собственности города и местному бюджету.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, с осени 2021 года трое участников преступной организации контролировали практически все вопросы экономической жизни Одессы.

В частности, взаимодействие с застройщиками, закупку за деньги бюджета, деятельность коммунальных предприятий и другие сферы взаимодействия власти с бизнесом. В НАБУ отмечают, что они установили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета для непрерывной реализации преступных планов.

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В СМИ утверждают, что среди фигурантов дела — одесский бизнесмен, бывший депутат горсовета, мажоритарный владелец табачного гиганта Tedis Ukraine, бенефициар группы Vertex United Борис Кауфман. Следствие устанавливает других участников организации и подтверждение коррупционной деятельности.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.