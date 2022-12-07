Декабрь, 07 в 11:21

Накануне российские оккупанты дважды обстреляли предприятие ДТЭК, ранее неоднократно попадавшее под обстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что захватчики не менее 18 раз били по этому объекту.

Сейчас смотрят

В результате вчерашних обстрелов предприятие отключили от энергосистемы. Его остановка привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе.

В результате вражеской атаки никто из людей не пострадал.

Какое предприятие и в каком регионе оно находится, в ДТЭК не сообщают.