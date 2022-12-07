18-я террористическая атака: РФ вчера дважды обстреляла предприятие ДТЭК
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Накануне российские оккупанты дважды обстреляли предприятие ДТЭК, ранее неоднократно попадавшее под обстрелы.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что захватчики не менее 18 раз били по этому объекту.
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В результате вчерашних обстрелов предприятие отключили от энергосистемы. Его остановка привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе.
В результате вражеской атаки никто из людей не пострадал.
Какое предприятие и в каком регионе оно находится, в ДТЭК не сообщают.