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Факты / Происшествия

18-я террористическая атака: РФ вчера дважды обстреляла предприятие ДТЭК

Марта Бондаренко, редактор ленты
Електрика, электричество, електропостачання, світло, свет, электроснабжение
Фото: Pexels

Накануне российские оккупанты дважды обстреляли предприятие ДТЭК, ранее неоднократно попадавшее под обстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что захватчики не менее 18 раз били по этому объекту.

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В результате вчерашних обстрелов предприятие отключили от энергосистемы. Его остановка привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе.

В результате вражеской атаки никто из людей не пострадал.

Какое предприятие и в каком регионе оно находится, в ДТЭК не сообщают.

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