Декабрь, 07 в 15:07

В Печерском районе Киева произошел пожар в ЖК Новопечерские липки в среду, 7 декабря.

По предварительной информации, огонь возник в помещении подземного паркинга.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

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— Пожар в паркинге был ликвидирован в 12:52. Там произошло возгорание в подсобном помещении. Но из-за сильного задымления продолжаются поисковые работы, — рассказала Водолага.

Она добавила, что площадь пожара составила 50 квадратных метров.

У Telegram-каналах було опубліковано кілька відео з місця події, на яких видно клуби чорного диму.

Інформації про постраждалих чи загиблих під час пожежі не надходило. Причина виникнення спалаху у підземному паркінгу встановлюється.

4 декабря в Киеве загорелся пожар в многоэтажке на улице Цветаевой. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.