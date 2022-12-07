В Киеве на Новопечерских липках произошел пожар в подземном паркинге
В Печерском районе Киева произошел пожар в ЖК Новопечерские липки в среду, 7 декабря.
По предварительной информации, огонь возник в помещении подземного паркинга.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.
— Пожар в паркинге был ликвидирован в 12:52. Там произошло возгорание в подсобном помещении. Но из-за сильного задымления продолжаются поисковые работы, — рассказала Водолага.
Она добавила, что площадь пожара составила 50 квадратных метров.
У Telegram-каналах було опубліковано кілька відео з місця події, на яких видно клуби чорного диму.
Інформації про постраждалих чи загиблих під час пожежі не надходило. Причина виникнення спалаху у підземному паркінгу встановлюється.
4 декабря в Киеве загорелся пожар в многоэтажке на улице Цветаевой. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.