Без родителей осталось 8 детей. На Житомирщине на мини подорвался автомобиль с супругами

Декабрь, 08 в 14:59

Днем 7 декабря в Житомирской области на мини подорвался автомобиль, в котором ехали супруги.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

Трагедия произошла около 15.00 в Олевской общине. По дороге из села Сущаны в направлении Копыща на обочине подорвался автомобиль Ford Transit. Внутри находились 38-летний мужчина и его 32-летняя жена. Они погибли.

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— Из-за трагического события сиротами остались 8 детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под опекой родственников, — говорится в сообщении.

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Во время осмотра места происшествия специалисты зафиксировали свидетельства взрыва. В рамках начатого по факту гибели людей уголовного производства будут проведены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств.