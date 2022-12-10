Оккупанты ударили по родильному отделению в Херсоне – ОПУ
В субботу, 10 декабря, российские оккупационные войска обстреляли медицинское учреждение в недавно деоккупированном Херсоне.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, российские снаряды попали в родильное отделение больницы.
– Оккупанты обстреляли медицинское учреждение! Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы. Здание повреждено, – отметил Тимошенко.
К счастью, медицинские работники, пациентки и дети при обстреле не пострадали.
Как известно, российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон после того, как город освободили Вооруженные силы Украины.
Утром 10 декабря в Херсоне несколько раз раздавались взрывы во время очередных обстрелов РФ.
Накануне оккупанты обстреляли медицинское учреждение в городе, в результате чего пострадал человек. Также были повреждены детское отделение и морг, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Правительство Украины предлагало херсонцам эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы нашей страны.
Источник: Telegram Кирилла Тимошенко