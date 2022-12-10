Декабрь, 10 в 17:25

В субботу, 10 декабря, российские оккупационные войска обстреляли медицинское учреждение в недавно деоккупированном Херсоне.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, российские снаряды попали в родильное отделение больницы.

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– Оккупанты обстреляли медицинское учреждение! Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы. Здание повреждено, – отметил Тимошенко.

К счастью, медицинские работники, пациентки и дети при обстреле не пострадали.

Как известно, российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон после того, как город освободили Вооруженные силы Украины.

Утром 10 декабря в Херсоне несколько раз раздавались взрывы во время очередных обстрелов РФ.

Накануне оккупанты обстреляли медицинское учреждение в городе, в результате чего пострадал человек. Также были повреждены детское отделение и морг, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Правительство Украины предлагало херсонцам эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы нашей страны.

Источник: Telegram Кирилла Тимошенко

Фото: Telegram Кирилла Тимошенко