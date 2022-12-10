Декабрь, 10 в 14:25

В немецком городе Дрезден вооруженный мужчина захватил заложников. Как сообщают местные СМИ, злоумышленник забаррикадировался в торговом центре Altmarkt-Galerie.

К месту происшествия стянули силы полицейского спецназа. Полиция призвала местных жителей и туристов избегать района центра города и приказала закрыть рождественскую ярмарку.

Ближе к 13:00 по местному времени стало известно, что полиция задержала злоумышленника. Сообщается, что никто из заложников не пострадал. Нападавшего ранили во время операции по освобождению.

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Полиция предполагает, что этот мужчина страдает психическим заболеванием.

Ранее преступник ворвался в здание местной радиостанции Radio Dresden и открыл огонь, сотрудники успели спрятаться в безопасном месте.

После этого мужчина направился на автомобиль в центральную часть города, где скрылся в одном из помещений косметически-хозяйственного магазина DM в торговом центре Altmarkt-Galerie.

Полиция Дрездена также сообщила, что в одном из многоквартирных домов в районе Пролис обнаружили тело 70-летней женщины. В ее убийстве подозревается 40-летний сын женщины. Полиция связывает это преступление с захватом заложников в центре Дрездена.