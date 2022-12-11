Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Непогода во Львове: есть опасность падения снежных глыб с крыш и деревьев

Валентина Летяк, редактор ленты
лід_брила_сосульки_бурульки
Фото: Depositphotos

Из-за непогоды во Львове, вызванной мокрым снегом, в городе уже упало 18 деревьев. Также есть опасность падения с крыш и деревьев больших снежных глыб.

Поэтому горсовет советует львовянам быть очень осмотрительными и не ходить под домами и деревьями, а водителям, по возможности, избегать поездок, поскольку на дорогах гололедица.

– Погодные условия сейчас очень опасные – падает снег, и он превращается в лед. Следовательно, тяжелые глыбы мокрого льда могут падать с крыш и деревьев. Также из-за обледенения есть падения деревьев и крупных ветвей, – рассказала заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Сейчас смотрят

В частности, по ее словам, деревья упали и перегородили дорогу на улице Панаса Мирного, 22а и улице Винница – коммунальщики интенсивно работают, чтобы обеспечить проезд транспорта.

Правила безопасности, чтобы уберечься от падения снега и сосульок:

  • проходя мимо домов или деревьев, сначала нужно убедиться в отсутствии угрозы;
  • не ходить под крышами и балконами;
  • не заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия – самому обращать внимание на наличие опасных образований;
  • не парковать автомобили у домов;
  • обязательно предупреждать детей об опасности падения снега и сосулек.

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что морозная погода в Украине продержится примерно до 10 декабря.

Читайте
Без аномальных температур и снегопадов: синоптики дали прогноз погоды на декабрь

Источник: Львівська міськрада

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка