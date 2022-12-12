В Риме произошла стрельба в кафе: погибли три женщины, среди которых подруга премьера Италии

Декабрь, 12 в 18:30

В Риме неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе, убив трех человек и ранив четырех. Одна из погибших оказалась подругой премьер-министра Италии Джорджи Мэлони.

В тот момент в кафе на севере столицы собрались члены совета жителей многоквартирного дома.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери назвал стрельбу “серьезным эпизодом насилия” и сказал, что городское правительство из-за этого соберется на экстренное совещание.

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57-летний подозреваемый в стрельбе уже находится под стражей. Сообщается, что у него были разногласия с некоторыми членами правления совета дома.

Свидетельница стрельбы рассказала, что вооруженный мужчина вошел в кафе с криками Я вас всех убью, после чего открыл огонь. Другим посетителям удалось его обезоружить и побороть еще до прибытия полиции.

Премьер-министр Джорджа Мэлони в Facebook сообщила, что одна из погибших Николетта Голисано была ее подругой.

Она выразила свои соболезнования семье Голисано и сказала, что всегда будет помнить свою подругу как “красивую и счастливую”.

— Николетта была матерью, которая защищала, искренней и незаметной подругой, женщиной, сильной и хрупкой в то же время. Но больше всего она была профессионалом с необычным чувством долга… Николетта была моей подругой, – написала она.

Мэлони добавила, что так умирать неправильно и отметила, что ее подруга несколько недель назад отметила свое 50-летие.

По ее словам, тир, из которого подозреваемый якобы украл пистолет, закрыт и под следствием. Полиция пока не комментирует мотивацию подозреваемого. Его имя появилось в итальянской прессе, но не официально.

Источник: Джорджа Мелони