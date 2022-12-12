Снесло стену и потолок: в Черновцах из-за взрыва газа в доме погиб мужчина, еще трое ранены

Декабрь, 12 в 16:53

Утром 12 декабря в Черновцах в результате утечки газа из газового котла в помещении кухни произошел взрыв без дальнейшего горения.

В результате взрыва были травмированы четыре человека – двое взрослых и двое детей.

– На место происшествия были направлены все соответствующие службы. Прибывшие на вызов спасатели вытащили из-под завалов парня, 2007 года рождения, и передали медикам. Во время проведения реанимационных мероприятий он скончался в карете скорой. Трое других лиц госпитализированы в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются, — говорится в сообщении ГСЧС в Черновицкой области.

За фото видно, что из-за взрыва в доме был разрушен потолок, крыша и вылетело окно.

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Фото: ГСЧС в Черновицкой области