Нанес 17 ножевых ранений товарищу: в Киеве подозревают мужчину в убийстве

Декабрь, 13 в 14:31

В Киеве задержали мужчину, который во время распития алкоголя нанес 17 ножевых ранений товарищу по разным частям тела. От полученных травм тот погиб на месте.

По данным Полиции Киева, во время посиделок между двумя товарищами возник конфликт, во время которого подозреваемый набросился на потерпевшего с ножом. В квартире на проспекте Владимира Ивасюка обнаружили мужчину с колото-резаными ранами головы.

– К убийству причастен мужчина, которого обнаружили на улице Приречной. Он вместе с товарищем устроил застолье на природе. Вскоре мужчины решили продолжить отдых в доме пострадавшего, где между ними произошел конфликт и драка. Задержанный объяснил нам, что якобы начал защищаться от оппонента, нанесшего ему ранения, — рассказали в полиции.

Мужчина в ответ схватил нож и нанес многочисленные удары знакомому по туловищу, шее, рукам и ногам. Всего эксперты обнаружили 17 колото-резаных ран на теле 41-летнего погибшего.

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Фигуранта дела задержали, а во время осмотра места происшествия полицейские изъяли кухонный нож и одежду со следами крови. Вещественные доказательства направили на проведение экспертизы.

Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения — удерживание под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит от семи до 15 лет тюремного заключения.