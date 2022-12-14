Убил и расчленил: в Киеве мужчина жестоко расправился со знакомым

Декабрь, 14 в 16:44

Суд объявил обвинительный приговор 31-летнему ранее судимому жителю Киева по факту совершения умышленного убийства.

27 апреля 2021 года он в своем доме во время конфликта со знакомым нанес ему более 30 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей.

– В дальнейшем с целью сокрытия следов преступления, мужчина ножом расчленил тело потерпевшего. Отделив голову от туловища, обвиняемый спрятал ее под пол дома, а тело поместил в бытовую сумку и на такси перевез в безлюдное место, — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что на следующий день сумка с обезглавленным телом мужчины была найдена на пустыре в Голосеевском районе Киева. Погибшим оказался ранее судимый 34-летний житель столицы.

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В тот же день стражам порядка удалось установить подозреваемого в убийстве и задержать его. Он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Суд до вступления приговора в законную силу оставил без изменений избранную мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.