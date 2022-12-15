В Главном управлении полиции Польши взорвался “подарок” из Украины — госпитализировали генерала

Декабрь, 15 в 18:53

В Польше в здании Главного управления полиции взорвался “подарок из Украины”.

В результате инцидента госпитализировали главного коменданта полиции Польши, генерала Ярослава Шимчика.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Польши, сдетонировал один из подарков, которые получил генерал во время рабочего визита в Украину двумя днями ранее.

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— Один из подарков, полученных командующим во время его рабочего визита в Украину 11-12 декабря, где он встречался с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, взорвался. Подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб, — говорится в сообщении.

О каком подарке идет речь, не уточняется. Как пишет RMF 24 и Gazeta Wyborcza, по неофициальной информации, речь идет о гранатомете, с которым “игрались офицеры”.

В результате взрыва в Главном управлении полиции обрушился потолок в одной из комнат на первом этаже. Были повреждены также помещения выше второго этажа, где расположен кабинет Шимчика.

МВД Польши подтвердило информацию, что Шимчик был доставлен в больницу после взрыва. Он получил легкие ранения и находится на обследовании. Гражданский работник управления полиции также получил легкие ранения, его не госпитализировали.

Источник: RMF 24, Gazeta Wyborcza