Декабрь, 17 в 7:51

В Кривом Роге ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 1,5-летнего мальчика.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Маленькая мальчик – это четвертая жертва ракетного удара 16 декабря.

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Из-за российских ракетных обстрелов погибли 64-летняя женщина и молодая семья с маленьким сыном. 13 человек получили ранения. Среди них четверо детей.

Всю ночь враг лупил по Никопольской общине.

Российские оккупационные войска накрыли тяжелой артиллерией две общины – Красногригорьевскую и Марганецкую.

К счастью, люди не получили повреждений. Однако повреждены дома и линии электропередачи.

Напомним, что утром 16 декабря российские войска попали в жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области. Тогда Валентин Резниченко сообщил о двух погибших. Число раненых составило восемь человек, среди них маленькие дети.

Фото: Валентин Резниченко