Ракетный удар по Кривому Рогу унес четыре жизни: нашли тело маленького ребенка
В Кривом Роге ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 1,5-летнего мальчика.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Маленькая мальчик – это четвертая жертва ракетного удара 16 декабря.
Из-за российских ракетных обстрелов погибли 64-летняя женщина и молодая семья с маленьким сыном. 13 человек получили ранения. Среди них четверо детей.
Всю ночь враг лупил по Никопольской общине.
Российские оккупационные войска накрыли тяжелой артиллерией две общины – Красногригорьевскую и Марганецкую.
К счастью, люди не получили повреждений. Однако повреждены дома и линии электропередачи.
Напомним, что утром 16 декабря российские войска попали в жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области. Тогда Валентин Резниченко сообщил о двух погибших. Число раненых составило восемь человек, среди них маленькие дети.
Фото: Валентин Резниченко