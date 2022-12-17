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Факты / Происшествия

В Херсоне слышны взрывы: сообщают о прилетах по частному сектору

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В Херсоне слышны взрывы: сообщают о прилетах по частному сектору
Фото: Нацполиция

Сегодня с утра, 17 декабря, российские оккупанты нанесли несколько ударов по городу.

В местных Telegram-каналах сообщается о прилетах по частному сектору.

Также в результате атаки, по предварительным данным, погиб человек.

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Сейчас ждем официальную информацию от местных властей.

Напомним, что с утра в Одессе слышали взрывы. Оперативное командование Юг сообщило, что российские захватчики из Крыма выпустили по Одесской области две ракеты Оникс.

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