Бандеры нас всех съедят: на въезде в Киев задержали иерея УПЦ МП
Фото: Госпогранслужба
На въезде в Киев во время проверки автобуса из Харькова был задержан священнослужитель, исповедующий антиукраинскую позицию. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
Он гражданин Украины 1976 года рождения и оказался иереем Харьковской епархии. Сам он сказал, что уезжает в Киево-Печерскую лавру.
Пограничники обнаружили в телефоне служителя церкви множество номеров российских операторов, переписку пророссийского направления, а также материалы пропаганды страны-агрессора.
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В своих переписках иерей пренебрежительно называет украинцев “бандеровцами” и “уйками”, Россию — “матушкой”, а себя чуть ли не мучеником.
Вот несколько цитат из его переписки:
- …слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!;
- …не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи;
- …вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо;
- …вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся.
Автор переписки пограничники передали представителям компетентных правоохранительных органов для принятия к нему правового решения.