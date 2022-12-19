Декабрь, 19 в 17:11

В селе Павловка Одесской области на фоне ограбления произошло убийство 67-летней женщины, которая работала в учебном заведении. К ней в дом в ночь с 9 на 10 декабря проник мужчина, но женщина его заметила. Чтобы не оставлять свидетелей, злоумышленник убил женщину. А когда скрывался от следствия и скитался в поисках продовольствия, забрался в еще один дом и обокрал его.

Установлено, что мужчина во время проникновения в дом находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Кроме продуктов питания, в помещении ничего не было, так что он, поев и взяв металлическую монтировку, демонтировал металлопластиковое окно в жилом доме и проник в дом, где столкнулся с хозяйкой. Женщина выбежала во двор, начала кричать, злоумышленник бросился за ней, нанес ей многочисленные удары монтировкой по голове, вернулся в дом, взял из сумочки потерпевшей 70 гривен и покинул место преступления, — говорится в сообщении Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что потерпевшая скончалась от множественных переломов костей черепа и кровопотери.

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– Тело 67-летней жительницы села Павловка с внешними признаками насильственной смерти обнаружил сосед и вызвал полицейских. Мужчина рассказал правоохранителям, что женщина занимала должность заместителя директора местной школы и долго проживала сама в частном доме, — добавляют в полиции.

В Одесской области мужчина из-за продуктов и 70 грн забил женщину монтировкой / 3 фотографии

Через несколько дней полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

Мужчине сообщено о подозрении в разбое, то есть нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с проникновением в жилье и насилием, опасным для жизни или здоровья подвергшегося нападению, причинением тяжких телесных повреждений, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст.187 Уголовного кодекса Украины), в умышленном убийстве по корыстным мотивам (п. 6 ч. 2 ч. ст. 115 УКУ) и воровстве, совершенном повторно, в условиях военного положения, соединенного с проникновением в жилье (ч. 4 ст. 185 УК).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненного заключения с конфискацией имущества.