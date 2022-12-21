Меняли внешность: в Киеве мошенники “обменяли” 1 млн грн на фальшивые доллары

Декабрь, 21 в 19:14

В Киеве два мошенника обманным путем завладели 1 млн грн мужчины. Они тщательно готовились к совершению преступления.

— Так, один из злоумышленников менял свой облик, а именно надевал парик, медицинскую маску и медицинский халат, представляясь работником местной аптеки. Кроме того, чтобы вызвать у потерпевшего доверие мошенники совершили несколько реальных обменов валюты на незначительные суммы, после чего договорились с потерпевшим об обмене крупной суммы, назначив встречу рядом с имеющим два выхода офисным зданием, — сообщает Киевская городская прокуратура.

Во время встречи мужчина в салоне авто передал злоумышленнику 900 тыс. грн и получил $25 700 настоящими купюрами, которые положил между сиденьями. Воспользовавшись подходящим моментом, аферист незаметно заменил настоящие американские доллары фальшивыми.

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После этого злоумышленник вместе с денежными средствами вошел в здание, якобы, чтобы пересчитать средства с помощью счетного устройства, а на самом деле покинул помещение через запасной выход. Мошенников задержали неподалеку от места преступления.

Днепровской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту мошеннического завладения средствами гражданина под видом обмена валюты (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.