В Херсоне задержали коллаборантку, угрожавшую расстрелом за отказ голосовать на “референдуме”

Декабрь, 22 в 14:58

В Херсоне задержали коллаборантку из запрещенной в Украине Партии регионов, которая угрожала расстрелом за отказ “голосовать” на псевдореферендуме.

По данным Службы безопасности Украины, после захвата Херсона жительница добровольно пошла на сотрудничество с врагом и предложила свою помощь в полномасштабной войне против Украины.

– За это получила российский паспорт и “назначение” в ряды оккупационной администрации РФ. Там она возглавила созданную агрессором “участковую избирательную комиссию”. Находясь на “должности”, коллаборантка выполняла задачи Москвы для организации и проведения незаконного референдума во временно захваченной части Юга Украины, — отмечают в СБУ.

В частности, коллаборантка развернула широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита в одном из районов Херсона. По данным следствия, она лично обходила дома и требовала от людей поставить нужную “отметку в бюллетенях”, а в случае отказа сразу “обращалась” к сопровождавшим ее вооруженным военным РФ.

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После этого оккупанты врывались в дома украинцев и угрожали расстрелом, а после освобождения Херсона коллаборантка пыталась быть “незаметной” для избежания уголовной ответственности. У злоумышленницы во время задержания обнаружили паспорт гражданина РФ и партийный билет пророссийской партии.

Фигурантке сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности, участии в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенном по сговору группой лиц (по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения — удерживание под стражей.