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Факты / Происшествия

Отрицал преступления оккупантов в Буче: СБУ объявила подозрение римско-католическому священнику

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
СБУ спіймала священника
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении римско-католическому священнику, отрицавшему преступления преступной армии России в Буче

Сотрудники СБУ собрали доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви в антиукраинской деятельности.

Сообщается, что священник публично оправдывал вооруженную агрессию России и отрицал военные преступления российских захватчиков против украинцев.

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Факты многочисленных убийств и пыток людей рашистами в Буче в своих “проповедях” перед верующими он называл “постановкой”.

Среди прочего, он призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и СМИ о совершенных агрессором военных преступлениях. А агитировал слушать только его из-за того, что он якобы был на Киевщине во время временной оккупации части региона.

Фигурант дела уведомлен о подозрении ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) УК Украины.

Сообщается, что досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

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Источник: СБУ
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