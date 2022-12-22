Со следами пыток и огнестрельными ранениями: на Херсонщине обнаружили захоронение с останками шести человек

Декабрь, 22 в 13:44

В селе Правдино Херсонской области обнаружили захоронение с останками шести человек со следами пыток и огнестрельными ранениями. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

— Обнаруженные трупы эксгумированы и направлены на проведение судмедэкспертизы. Еще 36 могил найдены на кладбище в поселении геологов в Херсоне. Там массовое захоронение, где есть и тела военных Вооруженных сил Украины, в частности ТрО. Всего за период оккупации в морги поступило около 700 тел, из которых примерно 100 – с телесными повреждениями, полученными в результате военных действий, лица 12 из них до сих пор не установлены, — рассказал он.

Сейчас собирают образцы ДНК родственников для установления личностей погибших. Однако иногда возникают осложнения, потому что они находятся за границей или с ними отсутствует связь.

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– Российские оккупанты просто обезумели. И довольно часто совершали насилие против гражданских, щеголяя этим, высылая фото и видео родным в Россию, выкладывая в соцсети. Но это в дальнейшем будет инструментом в формировании доказательной базы о совершении военных преступлений, — отметил заместитель главы МВД.

Отдельно он сообщил о результатах эксгумации тел в городе Изюм Харьковской области. Енин поделился, что из мест захоронений изъято более 450 тел погибших, на телах которых есть признаки насильственной смерти, в частности огнестрельные ранения и взрывные травмы.

Фото: Херсонская ОВА