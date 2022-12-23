Тероборона Сумской области уничтожила российскую диверсионную группу
Вчера утром, 22 декабря, бойцы территориальной обороны Сумской области ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, с утра группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины.
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На территории Краснопольской общины вблизи села Высокое наши теробороновцы вступили в бой с российской ДРГ. Бой был короткий. Потери врага – по меньшей мере двое убитых.
С нашей стороны обошлось без потерь.
Фото: Нацгвардия