Декабрь, 23 в 15:39

Вчера утром, 22 декабря, бойцы территориальной обороны Сумской области ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, с утра группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины.

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На территории Краснопольской общины вблизи села Высокое наши теробороновцы вступили в бой с российской ДРГ. Бой был короткий. Потери врага – по меньшей мере двое убитых.

С нашей стороны обошлось без потерь.

Фото: Нацгвардия