Жительница Тернопольщины выколола сыну глаз иглой, мальчик ослеп

Декабрь, 23 в 23:03

Жительница города Бережаны Тернопольской области умышленно выколола глаз медицинской иглой своему двухлетнему сыну.

По данным прокуратуры, женщина находилась вместе с сыном в больничном заведении с подозрением на инфекционное заболевание у ребенка.

Когда диагноз не подтвердился, она намеренно повредила глазное яблоко медицинской иглой. Врачи сообщили о ее поступке правоохранителей.

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Мотивов своего поступка женщина никому не объяснила. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

— Ей инкриминировано совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенное способом, имеющим характер особой муки, повлекшее утрату функции органа и сопряженное с устойчивой потерей трудоспособности не менее чем на одну треть. Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемую вменяемой, то есть она осознавала свои действия и могла руководить ими, — сообщили в Тернопольской областной прокуратуре.

Из-за повреждения мальчик ослеп на один глаз, он находится в безопасноти.

Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы г. Бережаны, обвиняемой в нанесении умышленных телесных повреждений своему сыну (ч. 2 ст. 121 УК Украины).