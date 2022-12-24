Декабрь, 24 в 19:00

В субботу вечером, 24 декабря, в Киеве пассажир попал под поезд метрополитена.

Обновлено в 19:00. Движение поездов по красной линии метро в Киеве возобновлено. Метрополитен заработал в обычном режиме после падения пассажира на путях на станции Лесная, сообщает КГГА.

Обновлено в 18:00. Движение по красной линии ограничено. Как проинформировали в пресс-службах КГГА и Киевского метрополитена, инцидент произошел на станции Лесная.

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В связи с этим движение поездов по красной линии метро происходит от станции Академгородок до станции Дарница.

– На станции Лесная пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа, — говорится в сообщении.

О возобновлении движения поездов метрополитена обещают сообщить дополнительно.

Как известно, во время воздушных тревог и ракетных обстрелов РФ подземные станции Киевского метрополитена работают как укрытие.

16 декабря, во время очередной атаки российских оккупантов на столицу Украины, метро в Киеве не работало из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов.

20 декабря возобновили работу станции метро Крещатик и Майдан Незалежности, а также пересадочный узел между ними. Они были закрыты с начала полномасштабного вторжения войск России в Украину.

Источник: Киевский метрополитен