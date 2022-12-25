Россияне полностью уничтожили единую церковь в Киселевке Херсонской области — Резников

Декабрь, 25 в 15:50

Захватчики Российской Федерации полностью разрушили церковь возле села Киселевка Херсонской области, которая была единственной в этом населенном пункте.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в социальной сети Twitter. По его словам, церковь была разрушена в результате обстрелов армии РФ.

– Единственная церковь в селе Киселевка (Херсонская область) была полностью разрушена российскими обстрелами. IV Гаагская конвенция защищает религиозные постройки во время военных действий, но для российских военных преступников нет ни Бога, ни уважения к религии, – поделился министр обороны.

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Российские оккупанты обстреливают Херсонскую область, в частности, за последние сутки захватчики 71 раз ударили по региону из артиллерии, РСЗО и минометов.

По данным Херсонской ОВА, массированным огнем захватчики покрыли центр областного центра, разрушены гражданские здания, промышленные помещения, медицинские учреждения, частные и многоквартирные дома.