В Херсоне сообщают о взрывах: тревоги в городе не было
Требует проверки
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В Херсоне с самого утра слышались звуки взрывов.
Об этом сообщает Суспільне.
При этом сигнала воздушной тревоги в городе не было. Последняя тревога была более 15 часов назад.
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Пока ждем информации о взрывах.
Накануне в Херсоне в течение дня горожане слышали взрывы и обстрелы. В частности, работали ВСУ.
Ранее сообщалось, что в районе Забарино Херсонской области ВСУ нанесли удары по штабу оккупантов, где продолжалось совещание офицеров южного военного округа ВС РФ.
По данным Генштаба, в результате ударов 70 военнослужащих РФ получили ранения, а количество погибших солдат РФ уточняется.