Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Херсоне сообщают о взрывах: тревоги в городе не было

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
повітряна тривога_сирена
Фото: Depositphotos

В Херсоне с самого утра слышались звуки взрывов.

Об этом сообщает Суспільне.

При этом сигнала воздушной тревоги в городе не было. Последняя тревога была более 15 часов назад.

Сейчас смотрят

Пока ждем информации о взрывах.

Накануне в Херсоне в течение дня горожане слышали взрывы и обстрелы. В частности, работали ВСУ.

Ранее сообщалось, что в районе Забарино Херсонской области ВСУ нанесли удары по штабу оккупантов, где продолжалось совещание офицеров южного военного округа ВС РФ.

По данным Генштаба, в результате ударов 70 военнослужащих РФ получили ранения, а количество погибших солдат РФ уточняется.

Источник: Суспільне
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка