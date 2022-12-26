Декабрь, 26 в 7:57

В Херсоне с самого утра слышались звуки взрывов.

Об этом сообщает Суспільне.

При этом сигнала воздушной тревоги в городе не было. Последняя тревога была более 15 часов назад.

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Пока ждем информации о взрывах.

Накануне в Херсоне в течение дня горожане слышали взрывы и обстрелы. В частности, работали ВСУ.

Ранее сообщалось, что в районе Забарино Херсонской области ВСУ нанесли удары по штабу оккупантов, где продолжалось совещание офицеров южного военного округа ВС РФ.

По данным Генштаба, в результате ударов 70 военнослужащих РФ получили ранения, а количество погибших солдат РФ уточняется.