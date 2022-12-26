Осудили боевика “ДНР”, который ограбил украинца в оккупации под Харьковом почти на 400 тыс. грн

Декабрь, 26 в 18:31

В Украине приговорили боевика “ДНР”, который во время оккупации села Харьковской области ограбил людей на сумму почти 400 тыс. грн, к девяти годам тюремного заключения.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 23 февраля мужчину призвали во время общей мобилизации в ряды “армии ДНР” для участия в полномасштабной войне против Украины на стороне РФ.

В марте боевик находился в селе Русские Тишки, которое находилось в оккупации. Он получил приказ от представителя 13 состава 25 мотострелковой бригады ВС РФ залезть в дом мужчины, который, по данным российской разведки, передавал координаты расположения оккупантов украинским защитникам.

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Боевик проник в дом и ограбил владельцев, забрав личные вещи и драгоценные ювелирные украшения почти на 400 тыс. грн. В облпрокуратуре отмечают, что он якобы искренне раскаялся на судебном заседании.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил военному РФ наказание – девять лет лишения свободы. Его признали виновным по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенных группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас длится срок для апелляционного обжалования приговора.