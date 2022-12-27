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Факты / Происшествия

В результате российских атак разрушено более 35 тыс. объектов — Енин

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В результате российских атак разрушено более 35 тыс. объектов — Енин
Фото: ГСЧС

В результате российских атак в Украине уже разрушены 35 тыс. объектов, в том числе поражены 702 объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин в эфире телемарафона Единые новости.

— В целом по Украине по состоянию на данный момент имеем информацию о более чем 35 тыс. разрушенных объектов в результате российских атак.

Из около 30 тыс. обстрелов, зафиксированных с начала вторжения, поражены 702 объекта критической инфраструктуры, речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и т.д., — сказал он.

Енин добавил, что только за прошедшие сутки украинские полицейские получили информацию об обстреле 27 населенных пунктов.

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Он отметил, что под обстрелами одни и те же направления – это Днепропетровская область, в частности, Ильинка и Никополь; Донецкая область, в частности Авдеевка, Великая Новоселка, Ивановское, Карловка, Островское и конечно – Бахмут, где наши военные продолжают героически противостоять врагу.

Замглавы МВД добавил, что оккупационные российские войска не прекращают терроризировать Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Херсонскую области.

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