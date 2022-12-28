Уже не первый раз: в Польше во время задержания полицией скончался 27-летний парень

Декабрь, 28 в 16:28

В Польше во время задержания полицией скончался 27-летний парень. Инцидент произошел в Гдыне около 4:30 утра в понедельник, 26 декабря.

В полиции утверждают, что к мужчине применили меры принуждения. Как отмечают польские СМИ, это уже не первая смерть при задержании.

На данный момент прокуратура Польши расследует дело о непреднамеренном убийстве. Также проверяется, не превысили ли правоохранители свои полномочия.

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В полиции говорят, что мужчина был агрессивным. Во время задержания к нему применили силу и надели наручники. Однако задержанный внезапно потерял сознание. Несмотря на попытки спасения, мужчина скончался. Правоохранители сразу вызвали скорую помощь и начали сердечно-легочную реанимацию.

Версия следствия

Следователи говорят, что мужчина был за рулем, остановился и вышел из машины. Увидев проезжающую полицейскую машину, он начал убегать. Полиция задержала его.

Отмечается, что сначала мужчина вел себя спокойно, но затем стал агрессивно реагировать на правоохранителей. Ему сообщили, что если он не успокоится, к нему будут применены меры прямого принуждения. Мужxbyf якобы не реагировал на слова полицейского и напал на него. Его уложили сотрудники в форме.

— Полиции удалось обуздать его и уложить на тротуар. В это время стражи порядка вызвали другой патруль полиции. Когда мужчина лежал, они заметили, что он задыхался. Когда он перестал дышать, полицейские стали его реанимировать. На место происшествия прибыла скорая и еще один патруль полиции. Реанимационные мероприятия продолжались около 45 мин. Мужчину не удалось вернуть к жизни, — сказал Мариуш Душинский из окружной прокуратуры в Гданьске.

Расследование ведется по ст. 155 Уголовного кодекса, то есть непреднамеренное убийство, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех месяцев до пяти лет.

Вскрытие мужчины показало, что телесных повреждений, которые могли бы привести к смерти, на теле не было. В прокуратуре отметили, что остановку сердца вызвала острая недостаточность кровообращения и дыхания.

Для установления основной причины смерти эксперт назначил дополнительные патолого-гистологические и токсикологические исследования крови и мочи для содержания алкоголя и наркотических веществ. После получения этих результатов эксперты дадут окончательное заключение.

Подобные инциденты не в первый раз

В марте 2021 года возле Гданьска скончался 42-летний мужчина во время задержания. Когда полицейские попытались его обездить, он потерял сознание.

В июле 2021 года в Люблине патрульные применили силу к мужчине, бросавшему камни в окна в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько минут ему стало плохо и он умер.

В мае этого года во Вроцлаве полиция арестовала мужчину, пытавшегося угнать авто. Во время задержания ему стало плохо — он скончался в больнице.

В июле этого года в Кракове во время задержания полиции скончался 21-летний украинец. По словам полиции, мужчина вел себя агрессивно, бросался на рельсы и ложился перед трамваями. Во время задержания он потерял сознание – реанимационные меры не дали результатов.

Источники: Dziennik Bałtycki, PAP