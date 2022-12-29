Декабрь, 29 в 8:52

Глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко сообщил, что над регионом сработала наша противовоздушная оборона.

Кроме того, зафиксирован пролет еще одной ракеты над областью.

По словам Виталия Бунечко, враг поднял стратегическую авиацию и запустил ракеты по Украине.

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На данный момент известно, что ПВО работает в Киевской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и многих других областях Украины. Масштабная воздушная тревога продолжается.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что после ночной атаки дронов-камикадзе Россия атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами. Запускают из самолетов и кораблей.