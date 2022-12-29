РФ делала высокую ставку на эту атаку, готовилась две недели – Шмыгаль

Декабрь, 29 в 14:17

Чтобы избежать аварий в электросетях, в некоторых регионах после российских атак могут применяться экстренные отключения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.

Он отметил, что сегодня Украина пережила десятую масштабную атаку РФ, пытавшуюся лишить украинцев света перед Новым годом.

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– Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели, – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что украинские силы ПВО продемонстрировали невероятный уровень сноровки и эффективности — сбили 54 из 69 ракет.

В то же время, не обошлось без попаданий и повреждений, в частности в энергообъекты. Премьер подчеркнул, что в некоторых областях могут применяться экстренные отключения во избежание аварий в сетях. Пока энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать.

Утром 29 декабря Украина выдержала очередной массированный удар российских кафиров. Украинские силы ПВО сбили 54 ракеты из 69 выпущенных.

Взрывы и работа ПВО были зафиксированы в Киеве, Харькове, Львове, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской и других областях.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Кирилл Тимошенко