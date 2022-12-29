РФ делала высокую ставку на эту атаку, готовилась две недели – Шмыгаль
Чтобы избежать аварий в электросетях, в некоторых регионах после российских атак могут применяться экстренные отключения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.
Он отметил, что сегодня Украина пережила десятую масштабную атаку РФ, пытавшуюся лишить украинцев света перед Новым годом.
– Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели, – подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что украинские силы ПВО продемонстрировали невероятный уровень сноровки и эффективности — сбили 54 из 69 ракет.
В то же время, не обошлось без попаданий и повреждений, в частности в энергообъекты. Премьер подчеркнул, что в некоторых областях могут применяться экстренные отключения во избежание аварий в сетях. Пока энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать.
Утром 29 декабря Украина выдержала очередной массированный удар российских кафиров. Украинские силы ПВО сбили 54 ракеты из 69 выпущенных.
Взрывы и работа ПВО были зафиксированы в Киеве, Харькове, Львове, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской и других областях.
Источник: Денис Шмыгаль
Фото: Кирилл Тимошенко