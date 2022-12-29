Декабрь, 29 в 12:04

Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Сегодня в результате вражеских обстрелов поврежден Областной кардиологический диспансер Херсона. Пострадали два человека – охранник и работник котельной.

Сейчас смотрят

В здании разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов.

По словам Кирилла Тимошенко, в Херсоне почти каждый день под обстрелы попадают медицинские учреждения. На днях это был роддом.



Фото: Кирилл Тимошенко