Россияне обстреляли кардиологический диспансер в Херсоне, есть раненые
Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Сегодня в результате вражеских обстрелов поврежден Областной кардиологический диспансер Херсона. Пострадали два человека – охранник и работник котельной.
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В здании разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов.
По словам Кирилла Тимошенко, в Херсоне почти каждый день под обстрелы попадают медицинские учреждения. На днях это был роддом.
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Фото: Кирилл Тимошенко