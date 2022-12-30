На Харьковщине супруги подорвались на мине во время поездки за елкой: мужчина погиб
Автомобиль семьи в Харьковской области наехал на мину, в результате чего погиб мужчина.
Об этом в Telegram сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель).
По его словам, мужчина и женщина ехали за елкой, однако супруги проигнорировали знак о минной опасности.
В результате взрыва мужчина погиб от полученных травм, а женщина выжила, но получила ранения.
— В очередной раз прошу всех жителей быть максимально внимательными. Наш регион опасен для такого свободного передвижения. Двигайтесь исключительно проверенными дорогами, не теряйте бдительность и не игнорируйте предупредительные знаки, — говорит он.
К слову, 28 декабря в селе Бугаевка Харьковской области на вражеской мине подорвался 47-летний отец со своим семилетним сыном.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Сергей Мельник