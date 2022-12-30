На Харьковщине супруги подорвались на мине во время поездки за елкой: мужчина погиб

Декабрь, 30 в 18:02

Автомобиль семьи в Харьковской области наехал на мину, в результате чего погиб мужчина.

Об этом в Telegram сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель).

По его словам, мужчина и женщина ехали за елкой, однако супруги проигнорировали знак о минной опасности.

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В результате взрыва мужчина погиб от полученных травм, а женщина выжила, но получила ранения.

— В очередной раз прошу всех жителей быть максимально внимательными. Наш регион опасен для такого свободного передвижения. Двигайтесь исключительно проверенными дорогами, не теряйте бдительность и не игнорируйте предупредительные знаки, — говорит он.

К слову, 28 декабря в селе Бугаевка Харьковской области на вражеской мине подорвался 47-летний отец со своим семилетним сыном.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Мельник