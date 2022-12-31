Предварительно, сбита вражеская крылатая ракета: на Тернопольщине работает ПВО
Требует проверки
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В Тернопольской области прогремели мощные взрывы во время массовой воздушной тревоги по Украине.
По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны. В частности, в северной части области сбили вражескую крылатую ракету.
По последним данным, во время масштабной воздушной тревоги уже прогремели взрывы в Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской областях и Киеве.
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