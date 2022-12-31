Декабрь, 31 в 13:52

В Тернопольской области прогремели мощные взрывы во время массовой воздушной тревоги по Украине.

По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны. В частности, в северной части области сбили вражескую крылатую ракету.

По последним данным, во время масштабной воздушной тревоги уже прогремели взрывы в Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской областях и Киеве.