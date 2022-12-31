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Ранены четыре человека, среди которых ребенок: последствия ракетного удара на Запорожье

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ранены четыре человека, среди которых ребенок: последствия ракетного удара на Запорожье

31 декабря, в канун Нового года, российские войска выпустили ряд ракет для обстрела украинских городов.

Обновлено в 16:35. Из-за вражеского удара ранены четыре человека, среди них 14-летняя девочка, сообщает Запорожская ОВА.

Разрушены два частных дома, повреждены еще восемь. На месте работают спасатели, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Обновлено в 14.43. После 14:00 громкие звуки раздались в Запорожье. В Офисе президента сообщили, что в результате вражеской атаки в Запорожье повреждены жилые дома.

— Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, — говорится в сообщении заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко.

Местных жителей призывают не покидать укрытия.

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