Ранены четыре человека, среди которых ребенок: последствия ракетного удара на Запорожье
31 декабря, в канун Нового года, российские войска выпустили ряд ракет для обстрела украинских городов.
Обновлено в 16:35. Из-за вражеского удара ранены четыре человека, среди них 14-летняя девочка, сообщает Запорожская ОВА.
Разрушены два частных дома, повреждены еще восемь. На месте работают спасатели, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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Обновлено в 14.43. После 14:00 громкие звуки раздались в Запорожье. В Офисе президента сообщили, что в результате вражеской атаки в Запорожье повреждены жилые дома.
— Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, — говорится в сообщении заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко.
Местных жителей призывают не покидать укрытия.