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Факты / Происшествия

В Херсонской области сообщают о взрывах

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В ряде оккупированных населенных пунктов в Херсонской области во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Сообщается о прилетах в Херсоне и Антоновке. Также были слышны взрывы в селах Великие Копани и Раденск.

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Пока официальной информации о случившемся в населенных пунктах нет.

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла Херсон в ночь на 1 января, в результате чего город и населенные пункты поблизости остались без электроэнергии.

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