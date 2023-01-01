Январь, 01 в 15:11

В ряде оккупированных населенных пунктов в Херсонской области во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Сообщается о прилетах в Херсоне и Антоновке. Также были слышны взрывы в селах Великие Копани и Раденск.

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Пока официальной информации о случившемся в населенных пунктах нет.

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла Херсон в ночь на 1 января, в результате чего город и населенные пункты поблизости остались без электроэнергии.