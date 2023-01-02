Январь, 02 в 13:20

В Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщают в соцсетях.

Обновлено в 13.15. Как впоследствии сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, ситуация в регионе стабильная.

Взрывы, которые люди слышали в начале воздушной тревоги – это работа саперов. Сотрудники ГСЧС уничтожали вражеские боеприпасы.

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Воздушная тревога прозвучала в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, что ночью, 2 января, во время воздушной тревоги над Киевом сбили 22 воздушные цели.

Война в Украине длится уже 313 суток.

Источник: Игорь Табурец