В Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы
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Фото: ГСЧС
В Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщают в соцсетях.
Обновлено в 13.15. Как впоследствии сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, ситуация в регионе стабильная.
Взрывы, которые люди слышали в начале воздушной тревоги – это работа саперов. Сотрудники ГСЧС уничтожали вражеские боеприпасы.
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Воздушная тревога прозвучала в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
Напомним, что ночью, 2 января, во время воздушной тревоги над Киевом сбили 22 воздушные цели.
Война в Украине длится уже 313 суток.
Источник: Игорь Табурец