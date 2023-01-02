Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Во Львове сообщили о возможном минировании ратуши

Марта Бондаренко, редактор ленты
Во Львове сообщили о возможном минировании ратуши

Во Львове поступило сообщение о заминировании помещения мэрии, расположенной на площади Рынок, 1.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На место прибыли соответствующие службы, производится осмотр помещений на предмет обнаружения взрывоопасных устройств.

Сейчас смотрят

Людей из помещения ратуши эвакуировали.

Напомним, что 29 декабря Россия нанесла новый массированный удар по Украине. В результате обстрела 90% Львова остались без электричества.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Львовский городской совет

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка