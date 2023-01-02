Январь, 02 в 13:49

Во Львове сообщили о возможном минировании ратуши

Во Львове поступило сообщение о заминировании помещения мэрии, расположенной на площади Рынок, 1. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. На место прибыли соответствующие службы, производится осмотр помещений на предмет обнаружения взрывоопасных устройств. Сейчас смотрят Людей из помещения ратуши эвакуировали. Напомним, что 29 декабря Россия нанесла новый массированный удар по Украине. В результате обстрела 90% Львова остались без электричества. Источник: Львовский городской совет Фото: Львовский городской совет

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