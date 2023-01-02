Январь, 02 в 14:00

Сегодня утром, 2 января, в Виннице произошло нападение на священника Винницкой епархии УПЦ МП протоиерея Антония Ковтонюка.

Об этом сообщает сайт епархии.

Нападающим был неизвестный мужчина, который вошел в храм и начал все крушить.

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Настоятель храма отец Антоний в это время находился у алтаря и пытался успокоить мужчину, делал замечания.

Однако неизвестный мужчина никак не реагировал и ножом порезал священнику горло.

– На место преступления прибыла полиция. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали, — отметили в епархии.

Протоиерея Антония прооперировали, его госпитализировали в реанимацию одной из больниц Винницы.

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