Закупили некачественное оборудование для ВСУ: должностным лицам Укроборонпрома объявлено подозрение

Январь, 02 в 20:22

Детективы Бюро экономической безопасности объявили подозрение шестерым служащим одного из предприятий Укроборонпрома, которые в марте 2022 года закупили некачественные товары военного назначения, что привело к растрате бюджетных средств на общую сумму 5,4 млн грн.

По данным БЭБ, чиновники, злоупотребляя своим служебным положением, заключили договоры с ФЛП о закупке оборудования для военных. На основе этих документов перечислено 1,98 млн грн и 3,49 млн грн.

Однако после передачи товаров одной из воинских частей ВСУ для выполнения боевых задач выяснилось, что их использование невозможно из-за качества продукции.

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Результаты экспертизы и другие доказательства подтвердили факты несоответствия техническим условиям.

Служебным лицам предприятия Укроборонпрома инкриминируют растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ) и выдачу заведомо ложных официальных документов, совершенную по предварительному сговору группой лиц, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 366 УКУ).

Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Еще в мае 2022 года контрразведка СБУ уличила сотрудника одного из заводов Укроборонпрома в Киеве на агитации в пользу страны-агрессора.

Чиновник оборонного предприятия неоднократно обращался к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ.

Источник: БЕБ

Фото: Укроборонпром