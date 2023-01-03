В селе на Херсонщине гражданский автомобиль наехал на мину: погибли двое мужчин
Фото: Нацполиция
На выезде из села Малая Александровка Бериславского района Херсонской области гражданский автомобиль наехал на российскую мину.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
В результате полученных ранений погибли двое мужчин.
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Ярослав Янушевич напоминает, что в Херсонской области еще много заминированных территорий.
— Саперы ежедневно работают над тем, чтобы сделать нашу землю более безопасной, но количество вражеских мин и неразорванных снарядов очень велико, — подчеркнул глава области.
Ранее во время отступления из Берислава Херсонской области российские оккупанты взорвали местную электростанцию.
В Харьковской области автомобиль с гражданскими наехал на мину, в результате чего погиб мужчина.