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Факты / Происшествия

В селе на Херсонщине гражданский автомобиль наехал на мину: погибли двое мужчин

Марта Бондаренко, редактор ленты
В селе на Херсонщине гражданский автомобиль наехал на мину: погибли двое мужчин
Фото: Нацполиция

На выезде из села Малая Александровка Бериславского района Херсонской области гражданский автомобиль наехал на российскую мину.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

В результате полученных ранений погибли двое мужчин.

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Ярослав Янушевич напоминает, что в Херсонской области еще много заминированных территорий.

— Саперы ежедневно работают над тем, чтобы сделать нашу землю более безопасной, но количество вражеских мин и неразорванных снарядов очень велико, — подчеркнул глава области.

Ранее во время отступления из Берислава Херсонской области российские оккупанты взорвали местную электростанцию.

В Харьковской области автомобиль с гражданскими наехал на мину, в результате чего погиб мужчина.

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