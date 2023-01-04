Январь, 04 в 13:13

Вблизи Львова полицейские задержали 22-летнего нетрезвого водителя, который на угнанном автомобиле насмерть сбил пешехода.

ДТП произошло 3 января около 06:40 на автодороге Львов-Рава-Русская в поселке Куликов Львовского района. Отмечается, что мужчина, управляя автомобилем Hyundai Sonata, выехал на встречную полосу, а дальше – на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на 55-летнего местного жителя.

После этого легковушка столкнулась с автопоездом Scania, запаркованным на обочине. Пешеход, на которого был совершен наезд, от полученных травм скончался на месте.

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Было установлено, что водитель Sonata находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также то, что транспортное средство он угнал на площади Вичевой во Львове около пяти утра.

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По факту совершения преступлений было открыто уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения), а также по ч.2 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Влетел на встречную полосу, а дальше — в остановку: 22-летний львовянин на угнанном авто насмерть сбил пешехода / 2 фотографии

Водитель Hyundai Sonata задержан, вскоре ему будет избрана мера пресечения. Автомобиль, которым был совершен наезд, полицейские изъяли на арестплощадку.

Проводится расследование, правоохранители устанавливают детали происшествия. За совершенное львовянину грозит наказание до 10 лет лишения свободы.