Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Угрожает 5 лет тюрьмы: в Киеве за салюты в новогоднюю ночь задержали двух мужчин

Малиновская Ангелина, редактор ленты
феєрверк на День Незалежності України 2021

Прокуратура сообщила о подозрении двум мужчинам, которые в новогоднюю ночь запускали салюты в Киеве. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Правонарушителями оказались двое местных жителей. Инциденты произошли в Оболонском и Подольском районах столицы.

– Они использовали пиротехнику в новогоднюю ночь, чем нарушили запрет на использование таких средств во время действия правового режима военного положения в Украине, – говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (преднамеренные действия, выразившиеся в грубом нарушении общественного порядка, по мотивам явного неуважения общества, сопровождающегося особой дерзостью (хулиганство).

Сейчас смотрят
Читайте
Запускал салюты в новогоднюю ночь: на Подоле полиция задержала киевлянина

Один из подозреваемых — 37-летний мужчина, ранее неоднократно совершавший преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Источник: Прокуратура Киева
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка