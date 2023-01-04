Угрожает 5 лет тюрьмы: в Киеве за салюты в новогоднюю ночь задержали двух мужчин
Прокуратура сообщила о подозрении двум мужчинам, которые в новогоднюю ночь запускали салюты в Киеве. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Правонарушителями оказались двое местных жителей. Инциденты произошли в Оболонском и Подольском районах столицы.
– Они использовали пиротехнику в новогоднюю ночь, чем нарушили запрет на использование таких средств во время действия правового режима военного положения в Украине, – говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (преднамеренные действия, выразившиеся в грубом нарушении общественного порядка, по мотивам явного неуважения общества, сопровождающегося особой дерзостью (хулиганство).
Один из подозреваемых — 37-летний мужчина, ранее неоднократно совершавший преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы.