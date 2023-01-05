В Киеве водителя оштрафовали на 34 тыс. грн и лишили прав: что известно

Январь, 05 в 15:40

В Киеве был составлен административный протокол на водителя за употребление алкоголя после ДТП. Мужчина за рулем Renault двигался задним ходом и столкнулся с крышей АЗС.

Когда на место приехали полицейские, то нашли у водителя признаки алкогольного опьянения.

— Мужчина не возражал и объяснил свое состояние тем, что после происшествия употреблял алкоголь. Это подтвердил и результат прибора Драгер – 0,66 промилле, – сообщили в полиции Киева.

Инспекторы составили на водителя протоколы по двум статьям: ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч.4 ст. 130 (Употребление водителем после ДТП алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе) КУоАП.

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Санкция последней предусматривает штраф в размере 34 тыс. грн с лишением права вождения на три года.

В полиции напомнили, что в соответствии с пунктом 2.10 (е) ПДД, в случае причастности к ДТП водитель обязан до проведения медицинского осмотра не употреблять без назначения медицинского работника алкоголь, наркотики, а также лекарственные препараты, изготовленные на их основе. Кроме тех, что входят в официально утвержденный состав аптечки.

Фото: полиции Киева