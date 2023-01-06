Январь, 06 в 13:54

Во время контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ (МП) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях сотрудники Службы безопасности обнаружили много прокремлевской литературы, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий, в частности Украинского выбора Виктора Медведчука, и российскую символику.

По результатам следственных действий объявлено подозрение секретарю Кировоградской епархии — по ч. 1 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений).

В Херсонской области на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского нашли также бывшие склады российских оккупантов.

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Известно, что настоятель церкви, протоиерей Анатолий Корнев сотрудничал с захватчиками, он сбежал на левый берег Днепра вместе со своими российскими кураторами.

В помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области сотрудники СБУ обнаружили пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавлял подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук.

А в епархию УПЦ МП в Днепропетровской области они пришли именно в тот момент, когда священнослужители пытались избавиться от прокремлевской литературы. При выезде с территории церкви правоохранители остановили авто, нагруженное брошюрами запрещенной ОПЗЖ и другими антиукраинскими материалами.

Агитлистовки и пророссийская литература: СБУ провела обыски на объектах УПЦ МП в четырех областях / 4 фотографии

Все изъятые доказательства направлены на экспертизу, по результатам которой будут совершаться другие процессуальные действия для привлечения виновных к ответственности.