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В Украине разоблачили боевика “ДНР”, который участвовал в оккупации Купянского района

Юля Захарченко, редактор ленты
В Украине разоблачили боевика “ДНР”, который участвовал в оккупации Купянского района
Фото: Офис генпрокурора

В Украине боевику одного из структурных подразделений террористической группировки “ДНР” и члену вооруженного формирования Сомали сообщили о подозрении по факту участия в оккупации Купянского района Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Донецке в 2016 году 28-летний мужчина вступил в ряды “ДНР”, а именно в 3 отдельную мотострелковую бригаду Беркут.

После этого он добровольно вступил в одно из структурных подразделений “ДНР” — не предусмотренное законом вооруженное формирование 1 отдельной батальонной тактической группы Сомали.

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину боевик псевдореспублики принимал активное участие в оккупации пгт Великий Бурлук Купянского района.

Жителю Донецкой области заочно сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и по факту участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об объявлении 28-летнего подозреваемого в розыск. Продолжается досудебное расследование.

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